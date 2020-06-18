شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج 48 ألف كمامة يوميا بالصناعية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

ينتج مصنع طبي جديد أقيم على مساحة أكثر من 10300م²، بالمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، 48 ألف كمامة يوميا، مع البدء مستقبلاً في إنتاج مسحات الكحول، وغطاء الرأس الطبي، بالإضافة إلى دعامات جبائر «دعامة للركبة والمرفق والكاحل».

وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» م.خالد السالم، أن المصنع يُعدُّ الأول من نوعه في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، ويُعزّز قدرة المصانع الطبية بمدننا الصناعية للمساهمة في تلبية متطلبات السوق المحلية من المستلزمات الطبية المختلفة في إطار مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن القطاع الشرقي وفقاً لهيكلة «مدن» يشمل 6 مدن صناعية بها 19 مصنعاً طبياً بين منتج وتحت الإنشاء، فيما ارتفعت أعداد المصانع الطبية في جميع المدن الصناعية إلى قرابة 150 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء، مبيناً أن المجالات الطبية تضم الصناعات الدوائية ومنها أدوية السرطان، والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية.