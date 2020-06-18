شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم وبناء 4 منازل وشقة بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

ساهمت لجنة تحسين المساكن بجمعية تاروت في بناء ثلاثة منازل وشقة سكنية وترميم منزل في شهر مايو 2020م.

وقال رئيس الجمعية الخيرية محمد الصغير، إن لجنة تحسين المساكن التابعة للجمعية ساهمت خلال شهر مايو 2020م بمساعدات مالية في بناء ثلاثة منازل وشقة سكنية، ورممت منزلًا واحدًا، مضيفًا إن مصروفات اللجنة لنفس الشهر بلغت نحو 28,763.00 ريال.

وذكر رئيس لجنة تحسين المساكن م. عبدالغفور الدبيسي‬ أن الشقة السكنية التي انتهى العمل من بنائها تعود لعائلة من خمسة أفراد، كانت تسكن بالإيجار، والمنزل الذي تم ترميمه يعود لعائلة فقيرة، وكان البناء السابق متداعيًا يهدد سلامتهم. لافتًا إلى أن قيمة ترميم المنزل بلغت حوالي 90 ألفًا، وأن الشقة السكنية التي تم بناؤها تتكون من ثلاث غرف ودورة مياه ومطبخ.