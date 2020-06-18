شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 ورش مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة الخدمات وبالتعاون مع الضبط الإداري بالشرطة 3 ورش، مع التوضيح لأصحابها الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق، وذلك ضمن حملاتها الميدانية لرصد مخالفات أنظمة البلدية بالمناطق الصناعية.

وعززت البلدية جولاتها الرقابية من قبل الرقابة المسائية بإدارة صحة البيئة على المطاعم والكافيهات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وأسفرت الحملات عن إغلاق مطعم لعدم تطبيق الاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومزاولة النشاط في أوقات المنع لأنشطة المطاعم. وكثفت إدارة الأسواق بمشاركة لجنة إسكان العمالة المسح الميداني على مساكن العمالة؛ للتأكد من تطبيق كافة التدابير الوقائية.