اخبار السعوديه

إغلاق 3 ورش مخالفة للاشتراطات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 ورش مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة الخدمات وبالتعاون مع الضبط الإداري بالشرطة 3 ورش، مع التوضيح لأصحابها الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق، وذلك ضمن حملاتها الميدانية لرصد مخالفات أنظمة البلدية بالمناطق الصناعية.

وعززت البلدية جولاتها الرقابية من قبل الرقابة المسائية بإدارة صحة البيئة على المطاعم والكافيهات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وأسفرت الحملات عن إغلاق مطعم لعدم تطبيق الاحترازات للحد من انتشار فيروس ، ومزاولة النشاط في أوقات المنع لأنشطة المطاعم. وكثفت إدارة الأسواق بمشاركة لجنة إسكان العمالة المسح الميداني على مساكن العمالة؛ للتأكد من تطبيق كافة التدابير الوقائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 3 ورش مخالفة للاشتراطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا