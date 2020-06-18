شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 ورش مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل
وعززت البلدية جولاتها الرقابية من قبل الرقابة المسائية بإدارة صحة البيئة على المطاعم والكافيهات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وأسفرت الحملات عن إغلاق مطعم لعدم تطبيق الاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومزاولة النشاط في أوقات المنع لأنشطة المطاعم. وكثفت إدارة الأسواق بمشاركة لجنة إسكان العمالة المسح الميداني على مساكن العمالة؛ للتأكد من تطبيق كافة التدابير الوقائية.
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