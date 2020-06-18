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تفعيل «الصحة الواحدة» بحفر الباطن

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عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، أمس، اجتماعًا مع إدارة الشؤون الصحية بالمحافظة، لبحث تفعيل برنامج «الصحة الواحدة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان» للحد من انتقال وانتشار الأمراض من الحيوان إلى الإنسان.

وأسفر الاجتماع عن تحديد آليات تنفيذ البرنامج بشكل يضمن سرعة التواصل بين الأطراف المعنية، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية بالمحافظة لرفع جودة الحياة.

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