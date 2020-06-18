شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «الصحة الواحدة» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأسفر الاجتماع عن تحديد آليات تنفيذ البرنامج بشكل يضمن سرعة التواصل بين الأطراف المعنية، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية بالمحافظة لرفع جودة الحياة.
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