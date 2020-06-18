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الصحة: المرحلة الثالثة من “تأكد” تشمل هذه الأماكن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة أنها استكملت تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد) في مختلف مناطق المملكة، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت وزارة الصحة قد كشفت مؤخرًا عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ استمرارًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن، بل سيقتصر تنفيذها على جملة من المنافذ، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة جرى إنشاءها في مدن عدة، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين، لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).
واختتمت وزارة الصحة في إعلانها بإحصائية تتضمن إجمالي عدد المستفيدين من مراكز (تأكد)، إذ بلغ عددهم 62976 مستفيدًا حتى الآن.
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