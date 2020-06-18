السعودية | فيديو لعداء سعودي يحمل والده للتنزه يثير الإعجاب

شكرا لقرائتكم فيديو لعداء سعودي يحمل والده للتنزه يثير الإعجاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مشهد عفوي، ووفاء حقيقي للأب، لم يتأخر فيه عداء سعودي عالمي، جين نزل إلى الأرض ليمكن والده الكبير في السن، أن يمتطي ظهره ويحمله في نزهة بمنطقة عسير، مشهد جسده فيديو راج على منصات التواصل الإعلامية والاجتماعية، في الوقت الذي سطر فيه مغردون أروع العبارات في بر الوالدين.





العداء سعد شداد الأسمري تحدث إلى "العربية.نت" عن المشهد العفوي مع والده يقول: "أتمنى أن يكون ما فعلته رسالة إيجابية للشباب، ليرفقوا ويبروا بوالديهم، خصوصاً إذا تقدم بهم العمر، فالمقطع الرائج الذي قام بتصويره أحد الأقارب حين تواجدنا في بللسمر، والشهيرة بالمدرجات الزراعية والتي لا تصلح معها عربة حتى يتمكن والدي من استخدامها والتنقل بها، وفوجئت بعدها بانتشار المقطع على منصات التواصل".

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وأضاف: "ليست المرة الأولى وليست الأخيرة أن أحمل والدي على ظهري، فهذا واجبي، كما وأن علاقتي مع والدي علاقة صديق طوال مشواري، فكان يسافر معي لحضور المخيمات الرياضية في الدول العربية".

وأوضح العداء سعد، أنه يعمل حالياً المدير الفني للاتحاد السعودي لألعاب القوى، واستغل ظروف أزمة الجائحة للعودة إلى بللسمر، والمشاركة في تنسيق نشاط رياضي ومارثون دولي في مدينة أبها، بدعم من أمير منطقة عسير تركي بن طلال.

إصابة.. وتدريب العدائين

وعن توقفه عن المشاركة في السباقات، أكد بأن توقفه منذ عام 2002 بسبب إصابته، وحاول العودة في عام 2004 ولكن الإصابة كانت قوية ومنعته من مواصلة المشوار، في حين يقوم حالياً بتدريب العدائين والعداءات، وحقق العديد من النجاحات في مجال التدريب، وعدت إلى السعودية بتوجيه من المستشار تركي آل الشيخ بعد مدة من التدريب في البحرين.

يذكر أن سعد شداد الأسمري، لاعب رياضي سعودي، من مواليد 24 سبتمبر 1968، مارس فترة حياته رياضة الجري كلاعب سعودي من عام 1992م حتى اعتزاله عام 2002م، وحصل على الإنجازات في المسابقات المحلية والقارية، وشهد مشاركاته في بطولة العالم لألعاب القوى، وصل سعد شداد على 5 ميداليات خلال مشاركاته لدورات دولية وهي: بطولة آسيا لألعاب القوى ودورة الألعاب العربية ودورة آسيا الرباعية بالإضافة إلى فضية دورة الألعاب الآسيوية عام 1992م، وبرونزية كأس العالم لألعاب القوى عام 1998.