السعودية | الأمن السعودي يؤكد تطبيق عقوبات عدم لبس الكمامة والتباعد

شكرا لقرائتكم الأمن السعودي يؤكد تطبيق عقوبات عدم لبس الكمامة والتباعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأمن العام السعودي تطبيق الاحترازات الوقائية بكل عناية وحرص، والتي تأتي مع مرحلة العودة بحذر والعودة التدريجية لكافة الإعمال، وبما يحقق الضبط الميداني الأمني للمحافظة على السلامة العامة، جاء ذلك خلال ترؤس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، الأربعاء من مقر الأمن العام بالناصرية، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، الاجتماع الأمني الذي كافة مدراء الشرط بالمناطق، لمتابعة وزير الداخلية لكافة الأعمال الميدانية والإدارية التي يبذلها الأمن العام.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على التزام رجال الأمن بضبط مخالفات بروتكولات الوقاية من الفيروس مع تطبيق العقوبات فيما يخص لبس الكمامة والتباعد الجسدي والاجتماعي في المرحلة القادمة، وتكثيف التواجد الميداني والحملات الأمنية والمرورية لضبط سلوك القيادة من بعض متجاوزي الأنظمة ومخالفي طمس اللوحات، والتظليل المخالف، هذا وقد شهد الاجتماع عدد من التوصيات الهامة التي سيتم إقرارها لمزيد من الأمن والسلامة.

وأكد الحربي أن القيادة الحكيمة قد جعلت سلامة الإنسان محور اهتمامها وتركيزها ورعايتها، وتجلى ذلك بما سجلته السعودية لأعلى درجات الوقاية والتدابير الاحترازية للتخفيف من آثار جائحة كورونا " كوفيد 19".

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من أحد المراكز التجارية في الرياض - فرانس برس

مضاعفة الجهد

كما قال: "إننا كجهات أمنية يقع على عاتقنا أمانة نحملها وشرف نعتز به لخدمة هذا الوطن، ومن يعيشون فيه من مواطنين ومقيمين، فعلينا مضاعفة الجهد وإخلاص العمل واحتساب الأجر والسعي دون كلل أو ملل، إلى تكثيف الجهود والتنسيق والتصدي لكافة ما يؤثر على لحمة هذا الوطن في أمنه وبنائه وذلك بمواجهة كافة الظواهر الإجرامية، والسلوكيات المرورية الخاطئة، والعمل كما اعتدنا بروح الفريق الواحد، ونحن اليوم لنفخر بتحقيق كثير من الانجازات الأمنية التي من ضمنها ضبط الجريمة والخارجين على النظام، رغم المهام التي رافقت تطبيق التعليمات للتعامل مع الجائحة، إلا أن الأمن العام يعمل على تطوير قدراته في الضبط الأمني ومكافحة الجريمة، وفق رؤية القيادة بكل حزم وعزم.

إلى ذلك، أعادت وزارة الداخلية السعودية التذكير بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (بروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

كما ذكرت الوزارة بتعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها ليصبح خمسين شخصاً.