محمد بن مسعود - الدمام - "الزحاف": الفيروس أودى بحياة 90 مواطناً منذ ظهوره في البلاد سجلت موريتانيا، اليوم الأربعاء، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و54 حالة شفاء. وفي التفاصيل، أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة, مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة. موريتانيا تسجل 166 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-18 سجلت موريتانيا، اليوم الأربعاء، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و54 حالة شفاء. وفي التفاصيل، أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة, مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة. Advertisements 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:03 AM "الزحاف": الفيروس أودى بحياة 90 مواطناً منذ ظهوره في البلاد "الزحاف": الفيروس أودى بحياة 90 مواطناً منذ ظهوره في البلاد سجلت موريتانيا، اليوم الأربعاء، 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و54 حالة شفاء. وفي التفاصيل، أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 2223 إصابة مؤكدة, فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 427 حالة, مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 وفاة. ، موريتانيا تسجل 166 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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