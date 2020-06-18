، مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بـ"رميدة الطائف" ،

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لقي مساء أمس شخص مصرعه، وأُصيب آخر، إثر حادث مروري في محافظة الطائف، وذلك داخل حي الرميدة (الجامعة)، بينما نقل الهلال الأحمر الحالة الأخرى لتلقي العلاج بالمستشفى وسط استياء وتذمر الأهالي من تجدُّد الحوادث بهذا الطريق نظرًا لضيقه وانحرافه.
ويقول شاهد عيان إن أسباب الحادث تعود إلى انحراف سيارة المتوفى -رحمه الله- داخل مسار لا يتجاوز ثلاثة أمتار، كثير المنعطفات بسبب سوء التنفيذ من الجهة المعنية. مبينًا أن مدخل الحي (شارع 25) شهد حوادث متكررة عدة لكثرة منعطفاته، وتنفيذ مسارين لا يتجاوزان ثلاثة أمتار لكل مسار، مع توسط أعمدة الكهرباء بكلا المسارين.
وطالب المواطن نايف الحارثي، أحد ساكني مخطط الجامعة، أمانة الطائف وشركة الكهرباء بحل مشكلة مدخل الحي الذي يعد شريانًا لساكني الحي وسط استغرابه من طريقة التنفيذ التي عليها ملاحظة هندسية، قد تودي بحياة ساكني الحي.
وتحدث المواطن الآخر عبدالله المالكي بحرقة في أمر الطريق المؤدي إلى قصر الملك عبدالله -رحمه الله-، وطالب بسرعة عمل ازدواج للطريق الذي يشهد ازدحام الشاحنات وعابري الطريق، وقد تسبب في تلف مركبات عدة، وفَقْد أرواح كثيرة.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 01:56 AM
وسط استياء الأهالي من تجدُّد الحوادث بالطريق لضيقه وانحرافهمصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بـ"رميدة الطائف"
لقي مساء أمس شخص مصرعه، وأُصيب آخر، إثر حادث مروري في محافظة الطائف، وذلك داخل حي الرميدة (الجامعة)، بينما نقل الهلال الأحمر الحالة الأخرى لتلقي العلاج بالمستشفى وسط استياء وتذمر الأهالي من تجدُّد الحوادث بهذا الطريق نظرًا لضيقه وانحرافه.
ويقول شاهد عيان إن أسباب الحادث تعود إلى انحراف سيارة المتوفى -رحمه الله- داخل مسار لا يتجاوز ثلاثة أمتار، كثير المنعطفات بسبب سوء التنفيذ من الجهة المعنية. مبينًا أن مدخل الحي (شارع 25) شهد حوادث متكررة عدة لكثرة منعطفاته، وتنفيذ مسارين لا يتجاوزان ثلاثة أمتار لكل مسار، مع توسط أعمدة الكهرباء بكلا المسارين.
وطالب المواطن نايف الحارثي، أحد ساكني مخطط الجامعة، أمانة الطائف وشركة الكهرباء بحل مشكلة مدخل الحي الذي يعد شريانًا لساكني الحي وسط استغرابه من طريقة التنفيذ التي عليها ملاحظة هندسية، قد تودي بحياة ساكني الحي.
وتحدث المواطن الآخر عبدالله المالكي بحرقة في أمر الطريق المؤدي إلى قصر الملك عبدالله -رحمه الله-، وطالب بسرعة عمل ازدواج للطريق الذي يشهد ازدحام الشاحنات وعابري الطريق، وقد تسبب في تلف مركبات عدة، وفَقْد أرواح كثيرة.
، مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بـ"رميدة الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
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