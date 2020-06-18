بالصور.. مدني الطائف يُخمد حريقًا بجوار مستودع مواد غذائية بحي الفصيلية

فرق التحقيق تبحث في الأسباب..

أخمد مدني الطائف حريقًا شب في مخلفات البناء والأخشاب، ملاصقة لمستودع تخرين مواد غذائية بماسحة تُقدر بـ800 متر مربع. صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم نايف الشريف، قائلًا: إن عمليات الإدارة العامة الدفاع المدني بمحافظة الطائف تلقت بلاغًا بالحادث. Advertisements وتابع: إن الحريق اندلع في بنشر بحي الفيصلية بالحوية، وطال مخلفات البناء والأخشاب الملاصقة لسور بنشر، ومستودع لتخزين المواد الغذائية بمساحة تُقدر بـ(٨٠٠)متر مربع. وأكد الشريف، أن الدفاع المدني بالطائف تمكنّ من السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات في الأرواح، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية. اقرأ أيضًا: بالصور.. حريق يُجلي 48 شخصًا في حي «أحد» الدمام

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