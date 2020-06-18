بالتفاصيل والأوقات.. تعرف على الكسوف الحلقي القادم في المملكة

تشهد الكرة الأرضية يوم الأحد المقبل كسوفًا حلقيًّا وجزئيًّا للشمس مشاهد في المملكة وبعض الدول العربية الأخرى.

وأوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي لـ«عاجل»، أن بداية الكسوف الشمسي (وفق اللحظة العالمية) ستكون في الساعة 6:45 صباحًا، ويبلغ ذروته عند الساعة 7:47 صباحًا، ونهايته عند الساعة 12:43 ظهرًا، مشيرًا إلى أن بداية ونهاية الكسوف تختلف من مكان إلى مكان.

ونوه الحربي بأن الكسوف الشمسي سيكون مشاهدًا في السعودية ودول الخليج واليمن والسودان ومصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وتبدأ تقل نسبة الكسوف تدريجيًّا من ليبيا مرورًا بتونس والجزائر وصولًا لشمال شرق المغرب، فيما سيكون ظهور الكسوف الحلقي في أجزاء من السعودية واليمن وسلطنة عمان وجنوب الربع الخالي والخرخير.

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وأضاف الحربي أن مدة الكسوف الحلقي أقل من دقيقة واحدة وبعد ذلك يتحول إلى كسوف جزئي، وأقرب كسوف شمسي على السعودية وبعض أجزاء الوطن العربي سيكون بتاريخ 29 ربيع أول من عام 1443هـ الموافق 25 أكتوبر 2022.

وشدد الحربي على خطورة النظر مباشرة لأشعة الشمس دون نظارة خاصة بالكسوف الشمسي أو فلاتر شمسية خاصة وتلسكوبات مناسبة لحماية العين أثناء النظر مباشرة إلى الشمس؛ حيث إن النظر للكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لو لفترة قصيرة يمكن يتسبب بضرر دائم لشبكية العين ويحدث الضرر دون ألم وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

واستكمل الحربي أن الطريقة الوحيدة الآمنة هي استخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية، لافتًا إلى أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العين، مبينًا أن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض؛ لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي؛ فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس فتظهر الشمس مظلمة وأطرافها مضيئة بشكل حلقة مضيئة.