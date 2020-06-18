الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الخميس؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية للمملكة، وكذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأضافت الهيئة، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (عسير، جازان والباحة).

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج،

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والبحر سيكون متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس: