بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل 3 رحلات جديدة للعائدين من الخارج

التزام تام بإجراءات مواجهة كورونا المستجد

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي استقبال ثلاث رحلات مخصصة لعودة المواطنين من الخارج، اليوم الأربعاء. وأضاف المطار، عبر تويتر: أن الرحلات المشار إليها قادمة من مطارات (لوس أنجلوس وعمان والقاهرة)؛ ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج. وأظهرت إجراءات الاستقبال حرص قيادات المطار والعاملين به على الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، المقررة ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. اقرأ أيضًا: عائدون من الخارج: ممتنون للقيادة.. والدولة أكدت حرصها الدائم على مواطنيها

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