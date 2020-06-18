بالصور.. مبادرة تطوعية اجتماعية في مساجد مكة المكرمة للوقاية من كورونا

نفذت وكالة الخدمات، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- إدارة التطوع البلدي- التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمر قندي، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستستمر لمدة 4 أيام متواصلة، بمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.

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