وزارة الصحة تعلن تفاصيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة «تأكد»

يقتصر تنفيذها على جملة منافذ
أعلنت وزارة الصحة استكمالها تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة «تأكد» في مختلف مناطق المملكة، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت الوزارة كشفت مؤخرًا عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العاام لفيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ استمرارًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار الفيروس؛ وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن بل سيقتصر تنفيذها على جملة من المنافذ، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين، لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).
واختتمت وزارة الصحة في إعلانها بإحصائية تتضمن إجمالي عدد المستفيدين من مراكز «تأكد»، إذ بلغ عددهم 62976 مستفيدًا حتى الآن.
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