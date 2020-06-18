اخبار السعوديه

إيقاف التوظيف على كافة البنود بالجهات الحكومية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إيقاف التوظيف على كافة البنود في الجهات الحكومية التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 2020، وذلك إشارة إلى الأمر الملكي الكريم برقم 52745 في شهر رمضان من العام الجاري.

الضرورة القصوى

علمت «دوت الخليج»، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طالب من الجهات الحكومية في حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف تقدم الجهة المعنية طلبها إلى لجنة مكونة من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبا المسؤولين والمختصين في تلك الجهات بالالتزام بما قضى به الأمر الملكي المشار له من تاريخه.

تداعيات

كان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، قد أوضح خلال الشهر الماضي أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا غير المسبوقة وتداعياتها بأقل الأضرار الممكنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة.

وقال، إنه شكلت لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف التوظيف على كافة البنود بالجهات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا