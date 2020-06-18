إيقاف التوظيف على كافة البنود بالجهات الحكومية

الضرورة القصوى
علمت «دوت الخليج»، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طالب من الجهات الحكومية في حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف تقدم الجهة المعنية طلبها إلى لجنة مكونة من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبا المسؤولين والمختصين في تلك الجهات بالالتزام بما قضى به الأمر الملكي المشار له من تاريخه.
تداعيات كورونا
كان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، قد أوضح خلال الشهر الماضي أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا غير المسبوقة وتداعياتها بأقل الأضرار الممكنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة.
وقال، إنه شكلت لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.
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