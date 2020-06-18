ترقية وتعيين 84 قاضيا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 84 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

دعم متواصل

أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء. وسأل المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

تهنئة سيشل

Advertisements

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيشل داني فاور بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس داني فاور، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية سيشل، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.