تعريف القيادات الحكومية بالمفاهيم التنظيمية

ويأتي البرنامج ضمن عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية، والتي تهدف إلى التطوير الوظيفي، وإيمانا بأهمية الشراكة الإستراتيجية والتعاون الوثيق بين الوزارة والجهات الحكومية.
4 محاور للبرنامج
01 التعاطي مع السلطات التشريعية والتنفيذية
02 التعريف بالسلطات الثلاث «القضائية، التنفيذية، التشريعية»
03 مبدأ الفصل بين السلطات
04 العلاقة بين السلطات الثلاث
مراحل إعداد الأنظمة
المراسم الملكية
المصطلحات الرسمية في الدولة
مراسم أداء القسم وصيغة القسم
الاستقبال ومرافقة الضيوف
الدعوات وزيارة العمل
الصور الرسمية والعلم الوطني
الهدايا وأدبيات الدعوة
مراسم الأسبقية لكبار الشخصيات
الزي الرسمي للمناسبات
شؤون المناطق وعلاقتها بالوزارات
دور وكالة شؤون المناطق
العلاقة بين مجالس المناطق والوزارات
مهام أمراء المناطق
الدبلوماسية والعلاقات الدولية
تمثيل المملكة في اللقاءات الدولية
امتيازات الجواز الخاص وآلية استخدامه
التعاون مع السفارات والسلك الدبلوماسي
اهداف البرنامج
رفع كفاءة موظفي القيادات العليا بالقطاع الحكومي، وتسريع عملية اندماجهم في مهام عملهم، مع توفير كل المعلومات الأساسية المطلوبة
المستفيدون
القيادات العليا في القطاع الحكومي
الجهات المشاركة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
المراسم الملكية
وزارة الداخلية
وزارة الخارجية
معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
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