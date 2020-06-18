وأوضحت الوزارة أن منهج اللغة الإنجليزية كان عبارة عن 3 سلاسل بجميع المراحل من 3 شركات نشر مختلفة: سلسلة مقررات Macmillan، وسلسلة مقررات McGraw Hill، وسلسلة مقررات MM Publication، وكل سلسلة بثلاثة مناهج، وتم توحيدها حاليا في سلسلة واحدة McGrow Hill؛ وفق أحدث النظريات والأساليب.
تكثيف الجهود
يأتي توحيد المنهج في سلسلة واحدة؛ بهدف مراجعته وتكثيف الجهود في تطويره، والتركيز على سلسلة واحدة للمناطق كافة، إلى جانب تيسير التواصل بين الوزارة وشركة واحدة للنشر، وعدم اختلاف كتاب اللغة الإنجليزية على الطالب والمعلم في حال الانتقال من منطقة لأخرى، حيث كان يؤثر على الطالب اختلاف المنهج ونوعية المهارات على فهمه واندماجه مع زملائه.
بناء المناهج
تعمل الوزارة لإحداث نقلة نوعية في تعليم اللغة الإنجليزية، من خلال إجراء تطوير نوعي وشامل في المناهج ليستطيع بكل كفاءة مواكبة الوتيرة المتسارعة للتطورات المحلية والعالمية، كما يهدف أيضاً إلى توفير وسيلة فعّالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم على نحو تكاملي عن طريق تضمين المناهج القيم الإسلامية والمعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية اللازمة للتعلّم والمواطنة الصالحة والعمل المنتج، وتضمينها التوجهات الإيجابية الحديثة في بناء المناهج، مثل مهارات التفكير ومهارات حل المشكلات ومهارات التعلّم الذاتي والتعلّم التعاوني والتواصل الجيد مع مصادر المعرفة، وتنمية المهارات الأدائية من خلال التركيز على التعلّم بالعمل والممارسة الفعلية للأنشطة، وإيجاد تفاعل واعٍ مع التطورات التقنية المعاصرة وبخاصة التفجر المعرفي والثورة المعلوماتية.
توحيد 3 سلاسل لتعليم الإنجليزية
01 سلسلة مقررات Macmillan
02 مقررات McGraw Hill
03 مقرراتMM Publication
تم توحيدها في سلسلة واحدة McGrow Hill
أهداف التوحيد
مراجعة وتكثيف الجهود في تطوير التعلم
التركيز على سلسلة واحدة للمناطق كافة
تيسير التواصل بين الوزارة وشركة واحدة للنشر
عدم اختلاف كتاب اللغة الإنجليزية من منطقة لأخرى
التسهيل على الطالب في الفهم والاندماج مع زملائه
كانت هذه تفاصيل خبر McGrow Hill لتعليم الإنجليزية بكافة المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.