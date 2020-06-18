19 مجالا للتعاون بين جامعة جدة وتعليم صبيا

رعى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز عن بعد «عبر الاتصال المرئي»، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة جدة وإدارة تعليم صبيا في مجال العمل التطوعي وتنمية قدرات المتطوعين، والتي تحقق 5 أهداف من خلال 19 مجالا تستهدف منسوبي ومنسوبات تعليم صبيا.

إمكانات متاحة

استمع نائب أمير جازان لشرح مفصل عن الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التي تطمح لتحقيق 5 أهداف تشمل: تعزيز العمل المشترك بين جامعة جدة وتعليم صبيا لتقديم كل ما يخدم منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بصبيا، وتعزيز قيم العمل التطوعي ليسهم في دعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير الإمكانات المتاحة للتصدي لجائحة كورونا، وتدريب وتأهيل المتطوعين وتأهيلهم وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا، واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي.

تبادل الخبرات

رحب رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بتوقيع مذكرة الشراكة بين جامعة جدة ممثلة في مركز جامعة جدة للعمل التطوعي وتعليم صبيا، مثمنا لنائب أمير منطقة جازان رعايته لهذه الشراكة الساعية للاستفادة من تجارب وخدمات مركز العمل التطوعي بالجامعة، في تأسيس وحدات تطوعية في تعليم صبيا وتقديم كل ما يخدم العمل التطوعي ويتوجه للإنسان والمكان ويسهم في التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدا حرص جامعة جدة على تقديم كافة التسهيلات لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتقدم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي باسم جميع منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم صبيا بخالص الشكر والعرفان لأمير منطقة جازان ونائبه، على ما يقدمانه من دعم وتحفيز واهتمام بالغ بالجوانب التعليمية والمدرسية وبإدارة التعليم، مقدما شكره لرئيس جامعة جدة على موافقته على هذه الشراكة، والتي تعد استمرارا لعملية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والعام في المملكة، والتي يقودها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، للاستفادة من خبرات جامعة جدة الرائدة في مجال العمل التطوعي وبناء الفرق التطوعية.

وشكلت الاتفاقية 19 مجالا شملت: التخطيط، التوعية والتثقيف، الإرشاد النفسي، الأمن والسلامة، إدارة فرق العمل، إدارة الحشود، اللغات والترجمة الإعلام، الدعم التقني والمهني توزيع المساعدات، خدمات النقل، خدمات التغذية، الخدمات الإدارية، الإرشاد النفسي، التدريب والتعليم، التعامل مع الفئات الخاصة، الإمداد والتموين، الحراسات، الإغاثة، الإدارة والقيادة، ليستفيد منها منسوبو ومنسوبات تعليم صبيا من الهيئة الإشرافية والمعلمون والطلاب فوق 14 سنة.

وثمن الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام توقيع الاتفاقية، الجهود التي يبذلها القائمون على جامعة جدة وتعليم صبيا لتنفيذ البرامج الهادفة لخدمة أبناء وبنات المنطقة والمملكة بوجه عام، مشددا على ضرورة التعاون الدائم بين مختلف الجهات لتقديم كل ما يعود بالنفع والخير والفائدة على الجميع.

1 - التخطيط

2 - التوعية والتثقيف

3 - الإرشاد النفسي

4 - الأمن والسلامة

5 - إدارة فرق العمل

6 - إدارة الحشود

7 - اللغات والترجمة والإعلام

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8 - الدعم التقني والمهني

9 - توزيع المساعدات

10 - خدمات النقل

11 - خدمات التغذية

12 - الخدمات الإدارية

13 - الإرشاد النفسي

14 - التدريب والتعليم

15 - التعامل مع الفئات الخاصة

16 - الإمداد والتموين

17 - الحراسات

18 - الإغاثة

19 - الإدارة والقيادة

مجالات الاتفاقية