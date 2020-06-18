العدل تحدد قرائن المرافعات القضائية وتنجز 20 ألف حكم

حددت وزارة العدل القرائن أثناء المرافعات القضائية حسب نظام المرافعات الشرعية، وتمثلت في أن تكون كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، وأن تكون مدى حجية العمل بالقرائن متعلق في إجازة ذلك للقاضي، موضحة أن الغرض من الاحتياج بالقرائن أثناء الجلسات القضائية أن تكون مستندا في حكم القاضي لكي يكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

مصادر الاستنباط

أكدت الوزارة أن هناك مصادر تختص باستنباط القرينة تتمثل في وقائع الدعوى ومناقشة الخصوم أثناء الجلسة إلى جانب الاستماع لشهود ومناقشتهم، وأوضحت أنه لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.

المحاكم الابتدائية

في الوقت الذي كشفت وزارة العدل أنه منذ بداية العام الجاري تم تسجيل 285,590 حكما، تصدرتها المحكمة العامة في الرياض بنحو 15,922 حكما، تلتها محكمة الأحوال الشخصية بالرياض 15,291 حكما، بينما جاءت المحكمة العامة بجدة بـ14236 حكما، تلتها محكمة الأحوال الشخصية بجدة، بينما سجلت محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة 9015 حكما، تلتها المحكمة العامة بمكة المكرمة 7774 حكما، وجاءت المحكمة التجارية بالرياض بـ6082 حكما، وسجلت المحكمة الجزائية في جدة 6020 حكما، بينما سجلت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة 5391 حكما.

تدقيق الدعاوى

أوضحت وزارة العدل أنه تم من خلال مركز تدقيق الدعاوى إنجاز أكثر من 20,681 ألف طلب جرى عن بعد خلال مارس الماضي في 24 محكمة يتم تدقيق طلباتها من قبل المركز، وسجلت الدوائر النهائية 52 % من الطلبات المكتملة، و48 % طلبات غير مكتملة، أما المحكمة العمالية فسجلت أعلى نسبة في الطلبات المكتملة 100 % ، ولم يكن لديها أي طلب غير مكتمل، بينما جاءت المحكمة التجارية بتسجيل 47 % طلبات مكتملة و53 % طلبات غير مكتملة، ومحكمة الأحوال الشخصية سجلت 27 % طلبات مكتملة في المقابل سجلت 73 % طلبات غير مكتملة، وجاءت المحكمة العامة بتسجيل 28 % من الطلبات المكتملة بالمقابل 72 % طلبات غير مكتمل.

الإدارة المركزية

في نوفمبر الماضي إلى أبريل تم إطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى لرفع كفاءة التشغيل وتسريع الإجراءات القضائية بما ينعكس إيجابيا على الدوائر القضائية والمتقاضين في 35 محكمة، فاستقبلت 54 ألف طلب، وتم إنجاز 112 ألف عملية، وكان نتيجة ذلك عدة عوائد تمثلت في تفعيل التواصل مع المستشارين وطرح المشكلات والإجابة على الاستفسارات.

أحكام

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285,590 حكما

المحكمة العامة في الرياض - 15,922

الأحوال الشخصية بالرياض - 15,291

المحكمة العامة بجدة - 14236

الأحوال الشخصية بمكة المكرمة 9015

المحكمة العامة بمكة المكرمة 7774

المحكمة التجارية بالرياض 6082

المحكمة الجزائية في جدة 6020

المحكمة الجزائية بمكة المكرمة 5391