اخبار السعوديه

34 ألف فرصة تدريبية للموظفين

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أطلق معهد الإدارة العامة مؤخراً مبادرة «تنمية إدارية مستمرة»، والتي تتواصل فعالياتها وأنشطتها لتأهيل وتطوير قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم أنشطة التدريب والمؤتمرات والحلقات الإلكترونية بكل يسر وسهولة، وذلك اتساقاً مع جهود الدولة في مواكبة مسارات العمل عن بعد.

وتستمر الدورات التدريبية عن بعد لبرامج القدرة الواحدة الموجهة لموظفي الأجهزة الحكومية، إذ استكملت دورات الحزمة الثالثة من هذه البرامج التي اشتملت على تقديم 20 ألف فرصة تدريبية للموظفين، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 شوال 1441.

منصة إثرائي

أكثر من 2 مليون زائر

450 ألف مسجل جديد

850 ألف متدرب حصلوا على التدريب المتخصص


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