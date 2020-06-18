وتستمر الدورات التدريبية عن بعد لبرامج القدرة الواحدة الموجهة لموظفي الأجهزة الحكومية، إذ استكملت دورات الحزمة الثالثة من هذه البرامج التي اشتملت على تقديم 20 ألف فرصة تدريبية للموظفين، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 19 شوال 1441.
منصة إثرائي
أكثر من 2 مليون زائر
450 ألف مسجل جديد
850 ألف متدرب حصلوا على التدريب المتخصص
كانت هذه تفاصيل خبر 34 ألف فرصة تدريبية للموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.