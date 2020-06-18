تعاون بين الملك خالد وتعليم عسير

استقبل رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح رجاء الله السلمي، المدير العام للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، وذلك بمقر إدارة الجامعة في قريقر. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعة والإدارة في عدد من الجوانب، أبرزها دعم برامج الموهوبين وجوانب التميز وتجويد الأداء، وتدريب الكوادر الإدارية والتعليمية، وبحث مدى الاستفادة من بعض المباني لدى الجهتين، وذلك في إطار مذكرة التعاون القائمة.



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