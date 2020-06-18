153 ألف عملية في الجوازات للرسائل والطلبات

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات العمليات المنفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات إلكترونيا، ودون مراجعة مقار الجوازات، والتي بلغت 153819 عملية خلال الفترة من 7 / 8 / 1441 وحتى 24/10/1441.

تعزيز التعاملات

أوضحت الجوازات أنها أتاحت خدمة «الرسائل والطلبات» خلال منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من خدماتها، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

جاء ذلك، ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في المديرية العامة للجوازات، لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين وتعوقهم عند تنفيذ خدمات الجوازات عبر المنصة الإلكترونية «أبشر»، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آليا، دون الحاجة إلى مراجعة المستفيد مقار الجوازات، وذلك تماشيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

اختصار الوقت

دعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم، من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم كثيرا من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.