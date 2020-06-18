إقرار التشكيل السنوي للمحاكم 1442

وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد سليمان الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة، كما بحث المجلس كثيرا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله، وأصدر فيها القرارات اللازمة، التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها.
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