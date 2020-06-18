وقال خلال رعايته في مقر الجامعة لحفل تخريج الدفعتين التي ضمت ثلاثمائة وخمسة طلاب وطالبات، منهم مئتان وأربعة وخمسون من حملة درجة البكالوريوس وفي أحد عشر تخصصا، وواحد وخمسون طالبا وطالبة في أربعة تخصصات في مرحلة الماجستير: يسعدني في هذا اليوم العظيم أن أكون معكم لمشاركتكم فرحتكم وفرحة ذويكم وجامعتكم بتخرجكم، مؤكداً أن دفعتكم جاءت مميزة لأنها تمر بظروف مميزة ويكفي أن نشاهد الجميع وهم ملتزمون بإرشادات وزارة الصحة وسط هذه الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم ككل، ولكنه لم يمنعكم ولا جامعتكم من تخرجكم لتنطلقوا إلى آفاق أخرى، مشيراً إلى أن الدعم الذي يقدمه ويوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لشباب دوت الخليج بصورة عامة، يؤكد حرصهما على تنمية الإنسان وازدهاره، ونحن محظوظون في منطقة تبوك بمشاريع كبرى كنيوم التي بدأت بالعمل على مشاريعها، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه قبل 24 ساعة من بدء استقبال الطلبات للراغبين في الابتعاث الداخلي بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان، داعيا الجميع للاستفادة منها، منوها بحرص ولي العهد وتأكيده أن هذه المشاريع عندما بدأ فكرتها هي موجهة للإنسان السعودي أولا وأخيراً. ولفت النظر إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الحكومية بمنطقة تبوك من دور لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة من خطر جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 305 طلاب من جامعة فهد بن سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.