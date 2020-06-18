تخريج 305 طلاب من جامعة فهد بن سلطان

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، أن الدفعة الثانية عشرة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة السابعة من حملة الماجستير من عمر الجامعة هي الأميز بين الدفعات السابقة، لما مرت به من ظروف مميزة واستثنائية، مشاركاً الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة تعازيهم في وفاة شقيق مدير الجامعة الدكتور محمد اللحيدان الذي لم يتمكن من الحضور لظروف العزاء، داعيا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقال خلال رعايته في مقر الجامعة لحفل تخريج الدفعتين التي ضمت ثلاثمائة وخمسة طلاب وطالبات، منهم مئتان وأربعة وخمسون من حملة درجة البكالوريوس وفي أحد عشر تخصصا، وواحد وخمسون طالبا وطالبة في أربعة تخصصات في مرحلة الماجستير: يسعدني في هذا اليوم العظيم أن أكون معكم لمشاركتكم فرحتكم وفرحة ذويكم وجامعتكم بتخرجكم، مؤكداً أن دفعتكم جاءت مميزة لأنها تمر بظروف مميزة ويكفي أن نشاهد الجميع وهم ملتزمون بإرشادات وزارة الصحة وسط هذه الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم ككل، ولكنه لم يمنعكم ولا جامعتكم من تخرجكم لتنطلقوا إلى آفاق أخرى، مشيراً إلى أن الدعم الذي يقدمه ويوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لشباب دوت الخليج بصورة عامة، يؤكد حرصهما على تنمية الإنسان وازدهاره، ونحن محظوظون في منطقة تبوك بمشاريع كبرى كنيوم التي بدأت بالعمل على مشاريعها، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه قبل 24 ساعة من بدء استقبال الطلبات للراغبين في الابتعاث الداخلي بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان، داعيا الجميع للاستفادة منها، منوها بحرص ولي العهد وتأكيده أن هذه المشاريع عندما بدأ فكرتها هي موجهة للإنسان السعودي أولا وأخيراً. ولفت النظر إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الحكومية بمنطقة تبوك من دور لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة من خطر جائحة كورونا.