السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية: 39 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



رام الله 25شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل 39 إصابة بفيروس

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أنه سُجلت 36 إصابة في محافظة الخليل و3 إصابات في رام الله, مشيرة إلى أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 745 مصابًا، فيما بلغت حالات الشفاء 570، وحالات الوفاة 5، والحالات النشطة 170 حالة.

//انتهى//

00:09ت م

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رام الله 25شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة أنه سُجلت 36 إصابة في محافظة الخليل و3 إصابات في رام الله, مشيرة إلى أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 745 مصابًا، فيما بلغت حالات الشفاء 570، وحالات الوفاة 5، والحالات النشطة 170 حالة.//انتهى//00:09ت م0257

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