شكرا لقرائتكم خبر عن عسير .. ضبط «متهور» عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر والان نبدء بالتفاصيل

تمكن ‏مرور منطقة عسير، من ضبط قائد المركبة ومرافقه الذي عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر. وأشار مرور عسير، عبر "تويتر"، إلى أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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