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2020-06-18 ضبط قائد مركبة ومرافقه عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر بعسير متابعات الخليج 365 - عسير أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة عسير، ضبط قائد مركبة ومرافقه عرّضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر. وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور منطقة عسير يضبط قائد المركبة ومرافقه الذي عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر”. Advertisements ونشر المرور مجموعة من الصور أظهرت ممارسات واستهتار قائد المركبة ومرافقه على الطريق السريع. وأضاف المرور السعودي أنه سيتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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