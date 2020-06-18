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نصائح عليك الالتزام بها عند الذهاب للمسجد للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصحت وزارة الصحة باتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية، التي يجب الالتزام بها قبل الذهاب إلى المسجد.
وأكدت وزارة الصحة أن على الفرد الوضوء في المنزل، وارتداء الكمامة القماشية عند الوصول للمسجد.
كما نصحت بأن يجلب الفرد مصحفه الخاص، ويفضل أن يكون إلكترونيًّا، مع ضرورة أن يكون مع الفرد معقم كحولي.
وشددت على ضرورة أن يقوم الفرد باستخدام المعقم دائمًا، وأن يتجنب المصافحة، وأن يبتعد عن التجمعات.
كما شددت وزارة الصحة على أن يترك الفرد مسافة مترين بينه وبين من حوله، بجانب عدم الذهاب للمسجد في حال ظهور أي من الأعراض الخاصة بالإصابة بكورونا كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة.
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