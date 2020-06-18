الداخلية توثق جهود رجال الأمن.. ساهرون لأمنكم وسلامتكم

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، وثقت من خلاله جهود رجال الأمن في حفظ الأمن والحفاظ على سلامة متابعات الخليج 365 والمقيم في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وأظهر المقطع دوريات الأمن تجوب الشوارع في مختلف الأوقات للحفاظ على سلامة متابعات الخليج 365 والمقيم، لاسيما في أوقات منع التجول للحد من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الداخلية كشفت في وقت سابق، عن عقوبات التجمعات العمالية التي تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، والعقوبات هي:

المرة الأولى للمخالفة: 50.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 5000 ريال.

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المرة الثانية للمخالفة: 100.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 10.000 ريال.

المرة الثالثة: مضاعفة العقوبة على المسؤول وإحالته للنيابة العامة، ويحال الحضور والمتسبب لذلك للنيابة العامة.

– وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية تغلق 6 أشهر.

– إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

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