محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات قبل الإقلاع.. ومثلها قبل الوصول أكدت هيئة الطيران المدني على حسابها الرسمي في تويتر أن التذكرة الإلكترونية تُعد تصريحًا؛ إذ تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول. وتفصيلاً، قالت الهيئة: "تعتبر التذكرة الإلكترونية تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجول". 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:46 AM Advertisements قالت إنه يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات قبل الإقلاع.. ومثلها قبل الوصول "الطيران المدني": تذكرة السفر تُعد تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوُّل "الطيران المدني": تذكرة السفر تُعد تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوُّل أكدت هيئة الطيران المدني على حسابها الرسمي في تويتر أن التذكرة الإلكترونية تُعد تصريحًا؛ إذ تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول. وتفصيلاً، قالت الهيئة: "تعتبر التذكرة الإلكترونية تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجول". الكلمات المفتاحية ، "الطيران المدني": تذكرة السفر تُعد تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوُّل ،

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