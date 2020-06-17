السعودية | عماد الغبان إلى رتبة ” عقيد “

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:14 مساءً, 17 يونيو 2020 م المناطق- تبوك- علي العميري: يتلقى العقيد عماد بن محمد الغبان مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة تبوك التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والاصدقاء والزملاء وعدد من الشخصيات الإجتماعية والقيادية من أبناء المنطقة ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته الى رتبة عقيد سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ومليكه والوطن .

أسرة الخليج 365 تشارك العقيد ” الغبان ” فرحته وتتمنى له دوام التوفيق .

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