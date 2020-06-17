- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الوليد بن طلال يمشي من مكتبه في برج “المملكة” حتى قصره في الفاخرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الوليد بن طلال يمشي من مكتبه في برج “المملكة” حتى قصره في الفاخرية
التقى الأمير خلال سيره بعدد من المواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الوليد بن طلال أثناء ممارسته رياضة المشي.
ووثق المقطع لحظة خروج الأمير من مكتبه في برج “المملكة” ماشيًا على قدميه برفقة عدد من مساعديه حتى وصوله إلى قصره في حي الفاخرية.
وتقدر المسافة بين مكتب الأمير وقصره بنحو 10 كيلومترات، والتقى الأمير خلال سيره بعدد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور معه.
يذكر أن الأمير الوليد يهتم كثيرًا بممارسة رياضتي المشي وركوب الدراجة الهوائية، ونشر على حسابه في تويتر خلال الأيام الماضية بعض المعلومات حول نشاطه الرياضي.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الوليد بن طلال يمشي من مكتبه في برج “المملكة” حتى قصره في الفاخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.