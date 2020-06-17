2020-06-18

الوليد بن طلال يمشي من مكتبه في برج “المملكة” حتى قصره في الفاخرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الوليد بن طلال أثناء ممارسته رياضة المشي.

ووثق المقطع لحظة خروج الأمير من مكتبه في برج “المملكة” ماشيًا على قدميه برفقة عدد من مساعديه حتى وصوله إلى قصره في حي الفاخرية.

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وتقدر المسافة بين مكتب الأمير وقصره بنحو 10 كيلومترات، والتقى الأمير خلال سيره بعدد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور معه.

يذكر أن الأمير الوليد يهتم كثيرًا بممارسة رياضتي المشي وركوب الدراجة الهوائية، ونشر على حسابه في تويتر خلال الأيام الماضية بعض المعلومات حول نشاطه الرياضي.

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