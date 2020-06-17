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فيديو.. الدوسري: التوسع في الفحوصات وراء ارتفاع أرقام مصابي كورونا
أكد أن الوضع الذي أظهرته المنحنيات يعتبر طبيعيًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود، المختص في علم البيانات، الدكتور حمود الدوسري، عن أسباب زيادة عدد المصابين بـ(كورونا المستجد) على مستوى المملكة مقارنة بدول أخرى أكثر عددًا في السكان.
وقال الدوسري: إن الوضع الذي أظهرته المنحنيات يعتبر طبيعيًّا، بالنسبة لدول سبقتنا في شرق آسيا أو أوربا، مؤكدًا صعوبة المقارنة بين الدول من حيث عدد الإصابات أو الوفيات ما لم يتم إجراء نفس عدد الفحوصات بين دولة وأخرى على المرضى.
وأضاف: بالنسبة لارتفاع عدد الإصابات في مدينة الرياض على سبيل المثال فإن هذا يرجع إلى سببين، الأول هو ارتفاع عدد السكان المقدر بـ7 ملايين نسمة عنه في المناطق الأخرى، والثاني أن وزارة الصحة قامت بإجراء فحوصات متزايدة عنها في بقية المناطق.
وختم الدوسري بقوله: إن أغلب الدول التي توسعت في إجراء الفحوصات مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تجري نحو 4 ملايين فحص يوميًّا، كانت هي الأعلى في كشف المصابين الأعلى، وتلك نقطة إيجابية وليست سلبية.
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