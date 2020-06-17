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الحصيني: كسوف حلقي للشمس الأحد المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن تشهد سماء المملكة والخليج الأحد القادم كسوفًا حلقيًّا للشمس.
وأضاف أن الكسوف يحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط واحد، ويكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض، لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي، في حين يكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، ويتسبب في ظهور الضوء حول حواف القمر.
وتابع الحصيني: “كما يرصد في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة واليمن وسلطنة عُمان، في حين يشاهد جزئيًّا بنسب متفاوتة على المملكة والخليج، وتتفاوت نسبة مشاهدته بحث يكون كسوف حلقي في جنوب الجزيرة العربية وجزئي بأغلب مناطق المملكة”.
وأكد عبدالعزيز الحصيني أن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات خاصة من أجل سلامة العين، مثل استخدام نظارات الكسوف أو مرشحات خاصة، مضيفًا أن النظر مباشرة إلى الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف يمكن أن يؤذي بشكل كبير شبكية العين.
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