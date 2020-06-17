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مصاب بـ فيروس كورونا يتسبب في إغلاق مسجد بالشمالية
متابعات الخليج 365 - الشمالية
روى مطارد بن دخيل العنزي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالشمالية، قصة لأحد المصلين تسبب في إغلاق مسجد بعد أن تأكد من إصابته بفيروس كورونا.
وقال العنزي، عبر حسابه في “تويتر”: “قبل قليل اتصل أحد المصلين بإمام مسجد وأبلغه أنه صلى المغرب معه، وعند خروجه جاءته رسالة جوال تفيد إصابته، فقررنا إغلاق المسجد، وتسبب بحرمان الناس من الصلاة.
وعلق العنزي على القصة بقوله: “هل يعقل وصلنا إلى هذه الدرجة من عدم المبالاة، مشتبه بإصابتك وتنتظر النتيجة ومع ذلك تخالط الناس، وتصلي في المسجد!!!”.
يذكر أن وزارة الصحة تنصح عادة باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مثل لبس الكمامات، واستخدام المعقمات وتجنب التجمعات والحفاظ على مسافة التباعد في المولات والمحلات التجارية.
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