“الصحة” تعلن تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مبادرة “تأكد”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:13 مساءً - أعلنت وزارة الصحة استكمالها تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد) في مختلف مناطق المملكة، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشفت “الصحة” مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام للفيروس في مدن ومحافظات المملكة؛ استمراراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل ستنفَّذ عبر منافذ، منها الفحص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة أنشئت في عدة مدن، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين، لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي)، وأن إجمالي عدد المستفيدين من مراكز “تأكد” بلغ قرابة 63 ألف مستفيد حتى الآن.

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