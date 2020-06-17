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"كورونا" يواصل انتشاره في المغرب .. تسجيل 66 إصابة جديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 8.997

سجل المغرب 66 حالة إصابة جديدة بفيروس اليوم (الأربعاء)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8997، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7993 بعد تعافي 56 شخصًا آخرين.

"كورونا" يواصل انتشاره في المغرب .. تسجيل 66 إصابة جديدة

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-17

سجل المغرب 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8997، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7993 بعد تعافي 56 شخصًا آخرين.

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17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441

10:16 PM

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 8.997

سجل المغرب 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8997، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7993 بعد تعافي 56 شخصًا آخرين.

، "كورونا" يواصل انتشاره في المغرب .. تسجيل 66 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365

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