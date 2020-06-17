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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية.
وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.
وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يسجل بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.
وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.
فيروس كورونا الجديد
أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ"كورونا" في الضفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-17
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية.
وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.
وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يسجل بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.
وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:37 PM
حصيلة المرضى ترتفع إلى 718
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بالضفة الغربية.
وأوضحت مي الكيلة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين بالفيروس في مدينة الخليل وبلدة تفوح في المحافظة.
وهذا أعلى معدل يومي للإصابات يسجل بين الفلسطينيين منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي كورونا الشهر الماضي.
وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.
، أعلى معدل يومي.. إصابة 17 فلسطينياً بـ"كورونا" في الضفة ،
المصدر : الخليج 365
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