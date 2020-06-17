، أعلى بكثير من الدول المجاورة.. وفيات "كورونا" في السويد تقفز إلى 5.041 ،

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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في السويد إلى أكثر من خمسة آلاف وفاة، وهو رقم أعلى بكثير من الدول المجاورة.
وأوضحت هيئة الصحة العامة في السويد، أن العدد الرسمي الإجمالي للوفيات 5041، ارتفاعاً من 4939 أمس، وفقاً لـ"رويترز".
واتبعت السويد نهجاً أقل حزماً في مكافحة فيروس كورونا، حيث أبقت معظم المدارس والمتاجر والمطاعم مفتوحة واعتمدت على إجراءات طوعية تركز على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.
وعدد الوفيات في السويد، نسبة لعدد السكان، أعلى بكثير من الدنمرك والنرويج وفنلندا حيث تتبع السلطات هناك نهجاً أكثر صرامة، لكن العدد أقل مقارنة ببريطانيا وإيطاليا وإسبانيا التي فرضت أيضاً إجراءات للعزل العام.
فيروس كورونا الجديد
أعلى بكثير من الدول المجاورة.. وفيات "كورونا" في السويد تقفز إلى 5.041صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-17
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في السويد إلى أكثر من خمسة آلاف وفاة، وهو رقم أعلى بكثير من الدول المجاورة.
وأوضحت هيئة الصحة العامة في السويد، أن العدد الرسمي الإجمالي للوفيات 5041، ارتفاعاً من 4939 أمس، وفقاً لـ"رويترز".
واتبعت السويد نهجاً أقل حزماً في مكافحة فيروس كورونا، حيث أبقت معظم المدارس والمتاجر والمطاعم مفتوحة واعتمدت على إجراءات طوعية تركز على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.
وعدد الوفيات في السويد، نسبة لعدد السكان، أعلى بكثير من الدنمرك والنرويج وفنلندا حيث تتبع السلطات هناك نهجاً أكثر صرامة، لكن العدد أقل مقارنة ببريطانيا وإيطاليا وإسبانيا التي فرضت أيضاً إجراءات للعزل العام.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:31 PM
الفيروس أودى بحياة 102 شخص خلال يوم
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في السويد إلى أكثر من خمسة آلاف وفاة، وهو رقم أعلى بكثير من الدول المجاورة.
وأوضحت هيئة الصحة العامة في السويد، أن العدد الرسمي الإجمالي للوفيات 5041، ارتفاعاً من 4939 أمس، وفقاً لـ"رويترز".
واتبعت السويد نهجاً أقل حزماً في مكافحة فيروس كورونا، حيث أبقت معظم المدارس والمتاجر والمطاعم مفتوحة واعتمدت على إجراءات طوعية تركز على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.
وعدد الوفيات في السويد، نسبة لعدد السكان، أعلى بكثير من الدنمرك والنرويج وفنلندا حيث تتبع السلطات هناك نهجاً أكثر صرامة، لكن العدد أقل مقارنة ببريطانيا وإيطاليا وإسبانيا التي فرضت أيضاً إجراءات للعزل العام.
، أعلى بكثير من الدول المجاورة.. وفيات "كورونا" في السويد تقفز إلى 5.041 ،
المصدر : الخليج 365
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