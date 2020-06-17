السعودية اليوم / 600 استشارة طبية عبر الاتصال الهاتفي بمستشفى قيا العام



الطائف 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

نفذ مستشفى قيا العام بصحة الطائف مبادرة "تواصل مع طبيبك" التي تهدف إلى الإجابة على جميع الاستشارات الطبية للمرضى عبر الاتصال الهاتفي في بعض التخصصات من خلال خمسة تخصصات طبية وهي: قسم الأطفال، والباطنية، والنساء والولادة، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة.

وخصص المستشفى رقم تواصل يمكن للمستفيد الاتصال المباشر به أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس أب للتخصص الذي يرغب باستشارته، حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية أكثر من 600 استشارة طبية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس

مما يذكر أن المبادرة شهدت تجاوباً من المرضى من جميع الفئات العمرية، وعكست مدى وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبقاء في منازلهم وخدمتهم والإجابة على استفساراتهم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

// انتهى //

19:52ت م

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الطائف 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنفذ مستشفى قيا العام بصحة الطائف مبادرة "تواصل مع طبيبك" التي تهدف إلى الإجابة على جميع الاستشارات الطبية للمرضى عبر الاتصال الهاتفي في بعض التخصصات من خلال خمسة تخصصات طبية وهي: قسم الأطفال، والباطنية، والنساء والولادة، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة.وخصص المستشفى رقم تواصل يمكن للمستفيد الاتصال المباشر به أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس أب للتخصص الذي يرغب باستشارته، حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية أكثر من 600 استشارة طبية.وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفى وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع الخروج إلا للضرورة، والمشاركة في مساعدة المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.مما يذكر أن المبادرة شهدت تجاوباً من المرضى من جميع الفئات العمرية، وعكست مدى وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبقاء في منازلهم وخدمتهم والإجابة على استفساراتهم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //19:52ت م0214

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.