السعودية اليوم / تسجيل 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1554 إصابة جديدة بفيروس

وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى وواسط وديالى وميسان والأنبار والمثنى.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 61 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 773 حالة, كما تم تسجيل 908 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء ألى 10770 حالة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 12711 مريضا، منهم 159 في العناية المركزة.

// انتهى //

19:10ت م

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بغداد 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أعلى حصيلة إصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد, وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 24254 إصابة.وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى وواسط وديالى وميسان والأنبار والمثنى.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 61 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 773 حالة, كما تم تسجيل 908 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء ألى 10770 حالة.وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 12711 مريضا، منهم 159 في العناية المركزة.// انتهى //19:10ت م0200

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