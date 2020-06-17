رياضي / استئناف منافسات المحترفين والمحترفات لكرة المضرب في أغسطس المقبل



الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أعلنت رابطتا المحترفات والمحترفين في كرة المضرب الأربعاء أن منافساتهما المعلقة منذ مارس الماضي بسبب

وأوضحت رابطة المحترفين في بيان عقب نشرها البرنامج الجديد لموسم 2020، أن الدورة الأولى ستكون في واشنطن (500 نقطة)، على أن تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) وبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وأشارت الرابطة إلى تأخير موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة، لمدة أسبوع (تنطلق في 27 سبتمبر بدلاً من 20 منه) من أجل السماح بإقامة دورتي الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 منه تواليا.

وأصدرت رابطة المحترفات بيانا أعلنت فيه استئناف منافساتها في الثالث من أغسطس في باليرمو.

وأوضحت "رهنا بالموافقات الحكومية والصحية المناسبة، تعلن رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات عن خطة للعودة إلى لعب كرة المضرب هذا الموسم. من المقرر مؤقتا أن تبدأ المنافسة في 3 أغسطس، بإقامة النسخة الـ31 لدورة باليرمو للسيدات المفتوحة في إيطاليا بعد خمسة أشهر من التعليق بسبب كوفيد-19".

وأضافت: "البرنامج الجديد مرتبط بعدة عوامل رئيسية بما في ذلك القدرة على استئناف اللعب بأمان بما يتماشى مع توجيهات الخبراء الطبيين والموافقة الحكومية على الأحداث

وتابعت الرابطة : "من المتوقع حاليا أن تقام الدورات بدون مشجعين وبمشاركة اللاعبين والأشخاص الضروريين فقط.

وتضمن البرنامج الجديد لرابطة المحترفات 20 دورة بينها بطولة الماسترز الختامية في شنزين الصينية.

//انتهى//

19:03ت م

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الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلنت رابطتا المحترفات والمحترفين في كرة المضرب الأربعاء أن منافساتهما المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد ستستأنفان في الثالث من أغسطس و14 منه، في باليرمو الإيطالية وواشنطن على التوالي.وأوضحت رابطة المحترفين في بيان عقب نشرها البرنامج الجديد لموسم 2020، أن الدورة الأولى ستكون في واشنطن (500 نقطة)، على أن تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) وبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى.وأشارت الرابطة إلى تأخير موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة، لمدة أسبوع (تنطلق في 27 سبتمبر بدلاً من 20 منه) من أجل السماح بإقامة دورتي الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 منه تواليا.وأصدرت رابطة المحترفات بيانا أعلنت فيه استئناف منافساتها في الثالث من أغسطس في باليرمو.وأوضحت "رهنا بالموافقات الحكومية والصحية المناسبة، تعلن رابطة لاعبات كرة المضرب المحترفات عن خطة للعودة إلى لعب كرة المضرب هذا الموسم. من المقرر مؤقتا أن تبدأ المنافسة في 3 أغسطس، بإقامة النسخة الـ31 لدورة باليرمو للسيدات المفتوحة في إيطاليا بعد خمسة أشهر من التعليق بسبب كوفيد-19".وأضافت: "البرنامج الجديد مرتبط بعدة عوامل رئيسية بما في ذلك القدرة على استئناف اللعب بأمان بما يتماشى مع توجيهات الخبراء الطبيين والموافقة الحكومية على الأحداث الرياضية وسياسات السفر المريحة"، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية للرابطة والبرنامج المعدل المؤقت يتماشيان مع مع جهود رابطة اللاعبين المحترفين والاتحاد الدولي لكرة المضرب والاتحادين الأميركي والفرنسي للعبة".وتابعت الرابطة : "من المتوقع حاليا أن تقام الدورات بدون مشجعين وبمشاركة اللاعبين والأشخاص الضروريين فقط.وتضمن البرنامج الجديد لرابطة المحترفات 20 دورة بينها بطولة الماسترز الختامية في شنزين الصينية.//انتهى//19:03ت م0195

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