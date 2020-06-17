الصادق الغرياني .. بوق أردوغاني مخصص لإستهداف السعودية وعلماءها

الأربعاء 17 يونيو 2020

يصر مفتي عام ليبيا السابق، الصادق الغرياني، على إدعاء أنه ينتمي إلى التيار السلفي على الرغم من فتاويه المثيرة للجدل والتي تؤكد إنتماءه لتيار الإخوان المحظور دولياً، وأنه بوق مخصص لخدمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .



ويستمر الغرياني بالظهور على قناة التناصح الليبية التي تمولها قطر وتركيا للهجوم على حكام المملكة العربية السعودية وعلماءها خدمة لتيار الإخوان، ويستغل كل ظهور له للإساءة للمملكة وفق توجهات قطر وتركيا، وهو ما برز خلال حادثة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول التركية .

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وذهب الغرياني في تصريحاته إلى أبعد من ذلك، حيث هاجم علماء المملكة وإتهامهم بإعطاء فتوى تجيز قتل خاشقجي على حد زعمه .

كما أصدر الغرياني فتاوي تبيح الأراضي الليبية للغزو التركي، وتبيح إستخدام العمليات الإرهابية لداعش والقاعدة ضد الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الغزو التركي لليبيا