الصحة السعودية تعتمد هذا الدواء في علاج مرضى كورونا

الأربعاء 17 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19، حيث بدأت في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين، وفقا للبيان.



وأشارت الصحة إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها بالأمس قد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا كوفيد19 المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%.

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وأكدت الصحة أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19 باستمرار لإضافة أي أدوية لها عائد إيجابي على المرضى حيث يتابع المختصون في الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن المملكة استعدت منذ بداية الجائحة بوضع بروتوكولات علاجية يتم تحديثها من قبل لجان علمية متخصصة باستمرار وتوزع على الأطباء القائمين على متابعة وعلاج مرضى كوفيد19.