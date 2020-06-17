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حائل تشهد أول حالة وفاة بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل ٩ حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.
وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل مدن ومحافظات المنطقة.
وسجلت حائل اليوم ١٢ حالة تعافٍ ليصل بذلك إجمالي حالات التعافي إلى ٣٦٨ حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة.
ولا يزال إجمالي الحالات النشطة في حائل ٢١٠ حالة، فيما وصل إجمالي الحالات المصابة إلى ٥٧٩ حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (4919) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 141234 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 91662 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1091 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 48481 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1859 حالة.
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