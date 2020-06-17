الصحة العالمية تحدث إرشادات علاج كورونا بعد نجاح دواء ديكساميثازون

2020-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد تحديث الإرشادات السريرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد بعد النجاح الهائل الذي أثبته عقار ديكساميثازون في شفاء العديد من حالات كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقوم بتوضيح متى وكيف يمكن استخدام دواء ديكساميثازون في علاج حالات كوفيد ١٩ .

وكانت منظمة الصحة العالمية رحبت اليوم بنتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير من مرض كوفيد ١٩ وأن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس وفقًا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية.

وأفادت الصحة العالمية أنها لاحظت فائدة دواء ديكساميثازون فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد ١٩، ولم تلاحظ تلك الفائدة في المرضى الذين يعانون من مرض أخف.

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وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم “إن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد ١٩ الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي “.

وأوضح أن عقار الديكساميثازون هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينيات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.

وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام ١٩٧٧ في تركيبات متعددة، وهو حاليًا خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون؛ وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد 19، حيث بدأت في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.

وأشارت الصحة إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حاليًا ونشرت بعض نتائجها بالأمس قد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا كوفيد 19 المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%.

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