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هذه عقوبة التجمعات العمالية المخالفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد مقطع فيديو ، التذكير بعقوبة التجمعات العمالية المخالفة، والتي قد تصل إلى 100 ألف ريال مع إبعاد المقيمين عن المملكة.
ويُقصد بالتجمعات العمالية المخالفة أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع، ونحوها خلاف مساكنهم.
وبحسب لائحة العقوبات الصادرة عن الداخلية، فإن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم تكون عقوبته 50.000 ريال في المرة الأولى، وتضاعف في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة يحال المسؤول للنيابة العامة مع مضاعفة قيمة الغرامة (المضاعفة).
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