تعرّف على أماكن الوفيات الـ 39 المعلن عنها اليوم 18 حالة في جدة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 17 يونيو 2020 06:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 234 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1091 حالة وفاة.

وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة، حيث توفي 18 شخصا في جدة، و7 في الرياض، و5 في مكة المكرمة، و3 في الدمام، وواحد في كل من النعيرية وحائل وسكاكا والمدينة المنورة ونجران وعرعر.

يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 141234 حالة.